Sono riprese nel pomeriggio, ma rimangono tuttora senza esito, le ricerche dell'iceclimber tedesco, disperso da ieri in Val Gardena. Il disperso è il 22enne Franz Xaver Mayr, residente a Uffing am Staffelsee in Baviera.

Il suo amico, ferito dalla valanga, ma non gravemente, è un trentenne residente nel comune di Missen-Wilhans sempre in Baviera. Entrambi sono aspiranti guide alpine. Il tedesco che risulta disperso è stato travolto dalle masse nevose, mentre si trovava in discesa.

La slavina che si era staccata sopra di lui lungo il suo percorso ha accumulato velocità e massa, seppellendo l'arrampicatore che purtroppo non aveva con sé l'Arva, l'apparecchio elettronico per la localizzazione di dispersi sotto la neve. Con l'andare del tempo svaniscono purtroppo le speranze di trovare il disperso vivo.