Alto Adige al top per il tasso di occupazione

L’Alto Adige si colloca tra le regioni più virtuose d’Europa per bassi tassi di disoccupazione. Nel 2016 il tasso di disoccupazione in Alto Adige era del 3,5%, raggiungendo il 40° posto tra le oltre 270 regioni europee. Il risultato positivo riguarda anche la disoccupazione giovanile, con un tasso dell’8,8%.

I dati Eurostat confermano la buona performance del mercato del lavoro altoatesino. Confrontando i dati delle oltre 270 regioni dell’Unione Europea, con un tasso di disoccupazione generale (per il gruppo di età 20-64) del 3,5% l’Alto Adige si colloca in 40/a posizione. Il buon risultato è confermato anche per quanto riguarda la disoccupazione giovanile (gruppo di età 15-24), il cui tasso si attesta all’8,8%, 38/o posto su oltre 270 regioni.