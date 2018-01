Per quanto riguarda il doppio passaporto per i sudtirolesi il governatore altoatesino Arno Kompatscher invita alla calma e alla riflessione. La doppia cittadinanza italo-austriaca - dice in un’intervista all’agenzia austriaca Apa - «non deve dividere» e neanche «seguire scopi nazionalistici», ma richiamarsi allo «spirito europeo».

Il presidente della Provincia autonoma ipotizza di non limitare l’accesso ai sudtirolesi di lingua tedesca a ladina, come previsto dall’accordo di coalizione del governo Kurz, ma di coinvolgere anche i discendenti di lingua italiana dell’impero austro-ungarico, oppure semplicemente tutti gli altoatesini dei tre gruppi linguistici.

«La scelta spetta comunque al parlamento austriaco», sottolinea Kompatscher. «Non dimentichiamo la particolare situazione dell’Alto Adige e i successi della pacifica convivenza», ribadisce il governatore, sottolineando che la questione «richiede intelligenza e tempo». «Non c’è nessuna fretta», afferma.