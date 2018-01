La linea ferroviaria della val Venosta è stata interrotta per la caduta di una frana, che ha sfiorato un convoglio in transito. Fortunatamente non ci sono feriti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina a Covelano, nei pressi di Silandro. Secondo le prime informazioni, le masse di terra e sassi hanno fatto sviare parzialmente l’ultimo vagone del treno.

Non si sono registrati feriti e nemmeno grossi danni nè al treno nè alla linea ferroviaria, comunica il corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

I vigili del fuoco volontari di Covelano hanno portato i 25 passeggeri illesi presso la stazione di Silandro. Secondo le ultime informazioni, la linea ferroviaria potrebbe già riaprire nell’arco della giornata.

Dalla scorsa notte sta piovendo intensamente su tutto l’Alto Adige.

L’incidente ha ricordato il disastro ferroviario del 12 aprile 2010 con nove morti e 27 feriti, causato da una frana proprio sulla linea ferroviaria della val Venosta.

Video Bolzano 33 fornisce aggiornamenti sulla linea ferroviaria Venosta-Malles.

I vigili del fuoco volontari di Covelano hanno portato i 25 passeggeri illesi presso la stazione di Silandro. Secondo le ultime informazioni la linea ferroviaria potrebbe riaprire già in giornata.