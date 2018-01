La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo, senza indagati, sulla valanga di Malga San Valentino in val Venosta, nella quale mercoledì sono morte due turiste tedesche, Petra Theurer (45 anni) e sua figlia Mia (11 anni).

La donna è stata trovata sotto un metro di neve direttamente sopra la bambina, come se fino all'ultimo la volesse proteggere.

La valanga si è staccata a 2.600 metri di quota e aveva un fronte di 100-150 metri. Il gruppo di scialpinisti tedeschi, che si trovava molto più in basso a 2.100 metri in una zona piuttosto sicura del pendio, ha osservato il distacco e tutti, tranne appunto la madre e la ragazzina, sono riusciti a mettersi in salvo.

Per oggi, appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sarà effettuato un sopraluogo, ma il vento e la neve probabilmente avranno cancellato molti elementi utili per stabilire la causa della valanga ed eventuali responsabilità. Il rischio valanghe mercoledì era marcato (grado 3 di 5), oggi lungo la cresta di confine addirittura forte (grado 4).