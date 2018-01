Il premier Paolo Gentiloni come Renzi, ma anche come Berlusconi e Napolitano. Come gli ex presidenti del Consiglio (e l'ex presidente della Repubblica), Gentiloni si regala le vacanze di Natale in Alto Adige.

Il presidente del consiglio nel tardo pomeriggio è giunto a Dobbiaco, in Alta Val Pusteria, dove trascorrerà - assieme alla moglie - un breve periodo di vacanza.

Gentiloni alloggia a villa Irma, che fa parte di un distaccamento dell'aeronautica militare. L'alloggio del presidente confina con un campo d'aviazione: si tratta di un campo che risale al periodo austroungarico ed è considerato il primo aeroporto realizzato dagli austriaci.