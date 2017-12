AGGIORNAMENTO: Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo era un ladro che tentava la fuga saltando da un tetto all’altro.

Cammina sui tetti, cade e muore: tragico incidente alle 11.30 in via Francescani, a Bolzano. Un uomo è precipitato dal tetto di una casa a quattro piani finendo sul selciato della stradina. È morto sul colpo. Non è ancora chiaro perchè l’uomo, un romeno di 30 anni, camminasse sui tetti del centro storico di Bolzano. Sull’incidente indaga la Polizia.