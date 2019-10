Ieri sera l'Itas Trentino ha esordito nel migliore dei modi. Contro la Calzedonia Verona ha vinto per 3-0 (25-23, 25-19, 25-19) la semifinale del "Gruppo Ponzi Investigazioni - National Volley Cup", quadrangolare amichevole che si svolge presso il Palasport "Marco Simoncelli" della cittadina emiliana. I trentini hanno faticato solamente il primo set per sbarazzarsi della resistenza dei veneti allenati dall'ex allenatore dell'Itas Radostin Stoytchev. Poi, una volta prese le misure, la squadra orchestrata da capitan Simone Giannelli ha fatto valere la propria potenza.

Oggi pomeriggio sempre a Mirandola l'ultima partita ufficiale della preparazione pre-campionato dell'Itas Trentino: alle ore 17.30 circa arriverà il momento del confronto con la Cucine Lube Civitanova (vincitrice per 3-0 della prima semifinale del quadrangolare).

Soddisfatto l'allenatore gialloblù Lorenzetti: «È stato un nuovo inizio rispetto a quello della preparazione e i ragazzi lo hanno affrontato nel migliore dei modi e con entusiasmo. Certo, nelle azioni lunghe faticavamo un po' e soprattutto c'era difficoltà nel recupero. Però lo spirito è stato buono e per quello che si chiede in questi giorni posso dire di essere contento. I ragazzi che sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali sono rientrati con voglia di lavorare e mi pare che le premesse per stare bene insieme ci siano tutte».



Calzedonia-Itas 0-3

(23-25, 19-25, 19-25)

CALZEDONIA VERONA: Marretta 2, Birarelli 9, Boyer 9, Asparuhov 8, Solé 3, Spirito 1, Bonami (L); Francisckovic, Kluth. N.e. Cester, Zanotti, Donati e Chavers. All. Radostin Stoytchev.

ITAS TRENTINO: Vettori 15, Cebulj 12, Lisinac 10, Giannelli 2, Kovacevic 10, Codarin 5, Grebennikov (L); Michieletto. N.e. Daldello, De Angelis, Djuric, Sosa Sierra. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Selmi di Modena e Cerra di Bologna.

DURATA SET: 30', 25', 19'.