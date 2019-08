Grande successo per gli azzurrini di Vincenzo Fanizza nei Campionati Mondiali under 19 in Tunisia, dove hanno conquistato la medaglia d’oro superando la Russia in finale 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-18). Una vittoria che mancava da 22 anni in questa categoria: l’ultimo e unico precedente, risaliva infatti all’edizione del 1997 a Teheran, quando l’Italia riuscì a salire sul gradino più alto del podio, vittoria in finale contro la Grecia.



Tra gli azzurrini, spicca la presenza di Alessandro Michieletto, figlio di Riccardo, team manager della Trentino Volley.



Un grandissimo successo che completa una stagione iniziata al meglio, con la vittoria dell’Eyof a Baku, proseguita con il primo posto conquistato nel torneo di preparazione alla rassegna iridata svolto sempre a Tunisi e concluso con questa splendida medaglia d’oro. Nella finale di oggi, l’Italia ha messo in mostra l’ennesima prestazione sopra le righe, rimanendo concentrata anche nei momenti di difficoltà, inevitabili nell’atto conclusivo di un Mondiale contro una formazione attrezzata come la Russia e sfruttando al meglio quelli positivi, meritandosi di fatto la vittoria finale.



Ciliegina sulla torta della spedizione tricolore in Tunisia i tre premi individuali ricevuti dagli azzurrini, con Nicola Cianciotta miglior centrale, Tommaso Rinaldi miglior schiacciatore e Mvp del torneo e Paolo Porro miglior palleggiatore.