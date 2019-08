Mitar Djuric torna a vestire la maglia di Trentino Volley. Nella sala trofei della sede di Trento, che lo stesso Djuric ha fattivamente contribuito a riempire mettendo la propria firma su sette dei diciotto titoli conquistati dalla prima squadra (due Mondiali per Club, due Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa), l’opposto greco ha spiegato la scelta di tornare a Trento e le sue aspettative per una stagione che auspica possa essere quella del definitivo rilancio.

«Dopo due annate difficili, in cui ho giocato poco per problemi fisici, avevo bisogno di trovare un ambiente che potesse darmi una mano a ripartire e quello che cercavo non poteva che essere Trento e Trentino Volley: qui mi sento a casa», ha dichiarato Djuric. «In questa piazza ho vissuto gli anni migliori della mia carriera e mi sono sempre trovato benissimo, ecco perchè non ho avuto dubbi nell’accettare la proposta della Società appena mi è arrivata: non ho ascoltato nessun’altra offerta. Voglio sentirmi ancora importante per questo Club ma avrò pazienza perchè davanti a me c’è un opposto molto forte come Vettori, per cui ho grande stima e da cui posso imparare; sono tornato qui per aiutare la squadra», ha aggiunto Djuric.