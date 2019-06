Trentino Volley scommette su Luis Sosa Sierra.

Sarà il ventiquattrenne cubano il quarto schiacciatore della rosa 2019/20 dell’Itas Trentino; il Club di via Trener lo tessererà al Volley Mercato di meta luglio a Salsomaggiore Terme, dopo averlo accolto in palestra già a metà dello scorso febbraio.

«Nei mesi vissuti a stretto contatto con la squadra campione del mondo - scrive la società - l’atleta originario di L’Avana ha mostrato notevoli potenzialità, non ancora del tutto espresse, che hanno convinto la dirigenza trentina a metterlo sotto contratto come alternativa agli altri tre schiacciatori gialloblù.

Atleta dotato di grandissima elevazione e capacità realizzative, sotto la cura di Angelo Lorenzetti e dello staff tecnico gialloblù avrà l’opportunità di affinare le proprie caratteristiche tecniche, completando il passaggio al nuovo ruolo. Luis Sosa Sierra nasce infatti centrale, grazie a spiccate qualità di attaccante, ma il tecnico dell’Itas Trentino in questi primi mesi di allenamenti ha intravisto in lui qualità in grado di farlo diventare in prospettiva un posto 4 di livello.

“Realizzo un sogno: poter far parte della rosa di una delle Società più titolate e forti del Mondo – sono state le prime parole di Luis Sosa Sierra da giocatore di Trentino Volley - . Per questo motivo mi sento fortunato ed un privilegiato al tempo stesso; da fineagosto sarò a tutti gli effettivi un elemento di un gruppo che conosco già bene e che nei primi mesi di permanenza a Trento mi ha già aiutato molto. Il mio obiettivo è apprendere il più possibile da tutti, allenatori e compagni di squadra, in modo completare in fretta il mio cambio di ruolo. L’Itas Trentino rappresenta per me l’inizio di una nuova vita professionale e Lorenzetti è il miglior tecnico che potessi sperare di avere”.

“Sosa Sierra è un giocatore che in attacco riesce a toccare oltre quota 3.70 metri – ha specificato il Presidente Diego Mosna - ; tutto ciò rappresenta di per sé già un motivo valido per metterlo a disposizione di Lorenzetti. Sono sicuro che sotto la guida del nostro allenatore possa diventare un giocatore di ancora maggior valore”.

“Nel periodo che ha trascorso ad allenarsi a Trento Luis ha dimostrato di avere doti fisiche non comuni e prospettive di crescita importanti in un ruolo come quello di schiacciatore che non aveva mai ricoperto prima, ma in cui vuole provare ad esprimersi – ha spiegato Angelo Lorenzetti - . Vogliamo sviluppare il suo talento, partendo dalle indiscutibili qualità che già possiede”.

Reduce da tre anni senza partite ufficiali, per Luis Sierra quella che inizierà con la preparazione a fine agosto sarà la prima stagione della sua giovane carriera lontano da Cuba, dove era cresciuto giocando prima con il Ciudad Habana, squadra della sua città, e poi con la Nazionale (giovanile e seniores)».