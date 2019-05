Potenza e grinta, 26 anni già una bella esperienza alle spalle, avrà la Volleball Nations League per dimostrare il suo valore. Sarà Gabriele Nelli (nella foto) , in arrivo da Trento, a ricoprire il ruolo di nuovo opposto della neopromossa Gas Sales Piacenza, targata Andrea Gardini, per la stagione 2019-2020. In prestito annuale, per il giocatore, cresciuto nel settore giovanile gialloblù, si tratterà di un'occasione importante per giocare con continuità e maturare ulteriore esperienza.

Il 3-1 con cui l'Italia ha superato in amichevole, giovedì sera a Cagliari, il Giappone resterà un ricordo indimenticabile per la giovane ma già molto promettente carriera di Oreste Cavuto . Proprio in tale occasione lo schiacciatore abruzzese, cresciuto nel settore giovanile di Trentino Volley, ha infatti collezionato la prima storica presenza con la maglia della Nazionale Seniores, dopo averla indossata a lungo a livello juniores. Il ct Gianlorenzo Blengini lo ha utilizzato sin dal primo set per una breve apparizione, per poi promuoverlo titolare in pianta stabile dalla terza frazione al posto dell'ex gialloblù Antonov; Cavuto ha collezionato 4 punti, con 3 attacchi vincenti ed un ace.

Il centrale polacco Mateusz Bieniek è un giocatore della Cucine Lube Civitanova. Il club biancorosso comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l'atleta classe 1994, 210 cm, nella scorsa stagione allo Zaksa Kedzierzyn-Kozle, avversario dei cucinieri nel girone di Champions League. Per il forte giocatore polacco, campione del Mondo in carica dopo il titolo vinto a Torino nel 2018, si tratta del primo anno nel campionato italiano dopo 3 stagioni vissute in uno dei Club ai vertici europei come lo Zaksa (con cui ha vinto 2 scudetti e 2 Coppe di Polonia, doppietta nel 2017 e nella stagione appena conclusa). Sempre in Polonia, ha vestito la maglia del Kielce e del Czestochowa.