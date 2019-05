Alla fine Osmany Juantorena ha ceduto. Dal 9 all'11 agosto tornerà a vestire la maglia della nazionale italiana per cercare di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Bari l'Italia affronterà Serbia, Australia e Camerun: bisognerà vincere il torneo per conquistare un posto per i Giochi del prossimo anno.

È stato lo stesso schiacciatore della Lube a dare l'annuncio della decisione con un post su Instagram (con la foto pubblicata sopra) : «Ciao a tutti - ha scritto lo schiacciatore italocubano -!

Dopo aver parlato con Chicco Blengini e il presidente Bruno Cattaneo sono felice di comunicarvi che sarò al preolimpico a Bari!!! So di aver detto qualche mese fa che per me la nazionale era una storia già finita, però ripensandoci se il mio sogno era giocare un'Olimpiade? perché non due?!? È la cosa più bella che c'è per uno sportivo e poi non è ancora detto che arriveremo a qualificarci! Però penso che la cosa più importante sia provarci e crederci fino in fondo, voglio molto bene a questo gruppo!!! Quindi? Italia, ci sarò alle qualificazione e sono contento di tornare e vestire la maglia azzurra!!! A presto Osmany Juantorena».