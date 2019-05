A meno di due settimane di distanza dalla conclusione della stagione 2018/19, Trentino Volley mette già a segno la prima importante operazione di mercato in vista della prossima annata sportiva. A rinforzare la batteria di schiacciatori arriva infatti Klemen Cebulj, martello sloveno che ha siglato proprio nelle ultime ore un contratto di un anno.

Si tratta di un colpo di grande spessore: il ventisettenne originario di Slovenj Gradec, è infatti uno fra i giocatori più dotati al mondo nel fondamentale dell’attacco ed è stato ingaggiato per offrire un’alternativa di peso in posto 4 a Kovacevic e Russell proprio grazie alle sue innate capacità realizzative. Reduce da una stagione nel campionato cinese, vinto con la maglia dello Shangai, torna a tutti gli effetti a giocare nella SuperLega Italiana che conosce benissimo, avendo alle spalle ben sei stagioni complete vissute fra San Giustino (dove approdò giovanissimo), Ravenna, Civitanova e Milano, con cui ha disputato anche la parte finale dell’ultima regular season e i quarti di finale Play Off Scudetto. Le statistiche raccontano che in centoquaranta partite giocate in Italia, Klemen ha realizzato 1.522 punti, con 124 ace, 141 muri e soprattutto con il 48% di media in attacco. Cebulj è anche un punto di forza della Slovenia, con cui nel 2015 ha ottenuto la vittoria dell’European Golden League ed il secondo posto agli Europei. Sarà il terzo giocatore sloveno della storia di Trentino Volley dopo Urnaut e Kozamernik e vestirà la maglia numero 18.

“Ho sempre avuto grande considerazione per Trento, sia come piazza sia come Società – sono state le prime parole da giocatore di Trentino Volley per Klemen Cebulj - . E poi Lorenzetti è un valore aggiunto perché è un allenatore di cui ho sempre sentito parlare bene e sono convinto possa farmi crescere anche in quei fondamentali che non sono il mio piatto forte, come ricezione e difesa. E’ un onore per me aver ricevuto la chiamata di questo Club: non avevo un solo motivo per dire di no. La concorrenza non mi spaventa, anzi mi aiuterà a migliorare e ad essere ancora più determinato. Nella prossima stagione giocheremo anche la Champions League e lavorerò giorno dopo giorno per dare il massimo, senza guardare troppo in là. Al servizio di Trentino Volley metterò impegno e professionalità”.

“Nel corso della prossima stagione torneremo a disputare la CEV Champions League e quindi avevamo assolutamente bisogno di potenziare il nostro organico con un giocatore fisico – ha dichiarato il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna – . Cebulj lo è; siamo convinti che possa fornire un grande contributo alla causa, non solo in partita ma anche in allenamento. Con il suo arrivo il mercato inizia sotto i migliori auspici, anche se la nostra volontà è quella di operare pochi ritocchi alla rosa che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione”.

“Klemen Cebulj è un giocatore che ci può garantire nel corso di determinati momenti della stagione quella fisicità che, talvolta, ci è mancata nel campionato appena concluso” ha aggiunto l’allenatore Angelo Lorenzetti.

La scheda

KLEMEN CEBULJ

nato a Slovenj Gradec (Slovenia), il 21 febbraio 1992

202 cm, ruolo schiacciatore

2007/08 OK Fuzinar Ravne - Slovenia

2008/11 OK Fram - Slovenia

2011/12 ACH Volley Lubiana - Slovenia

2012/13 Altotevere San Giustino A1

2013/14 CMC Ravenna A1

2014/15 CMC Ravenna SuperLega

2015/16 Cucine Lube Banca Marche Civitanova SuperLega

2016/17 Cucine Lube Civitanova SuperLega

2017/18 Revivre Milano SuperLega

2018/19 Shangai Volleyju – Cina

mar. 2019 Revivre Axopower Milano SuperLega

2019/20 Itas Trentino SuperLega



Palmares

1 Campionato Italiano (2017)

1 Campionato Sloveno (2012)

1 Campionato Cinese (2019)

1 Coppa Italia (2017)

1 Coppa di Slovenia (2012)



In nazionale

200 presenze con la Nazionale Slovena

Medaglia d’Oro European League 2015

Medaglia d’Argento Europei 2015

Medaglia di Bronzo European League 2011

Miglior schiacciatore European League 2015