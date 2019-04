Niente da fare per l'Itas Trentino Volley: in gara 4, a Civitanova Marche, la Lube ha battuto i gialloblu con un secco 3-0 (25-21, 25-19, 31-29). Se i primi due set sono stati facili per i padroni di casa, nel terzo sembrava che fosse giunta la riscossa dell'Ites, che ha impegnato a lungo i marchigiani prima di cedere. La serie si chiude con le tre vittorie della Lube contro una sola dell'Itas, che così lascia i playoff scudetto.

Ora Lube affronterà in finale la vincente di Perugia e Modena: oggi Modena ha battuto Perugia per 3-0 portando il conto della serie sul 2-2. tutto rinviato quindi alla bella di domenica, che si giocherà a Perugia. (FOTO TRABALZA)