Quando la posta in palio è importante, l’Itas Trentino non si tira indietro. Con un secco 3-0, condotto in porto con grande autorevolezza, i ragazzi di coach Lorenzetti hanno liquidato Padova nella bella dei quarti di finale e guadagnato il passaggio alla semifinale scudetto.



L’Itas trentino parte subito molto forte, e mette in cascina il primo set senza imbarazzi. Più combattuto il secondo parziale, con Padova che riesce anche a mettere il naso avanti in più di un’occasione. Ma i trentini sono bravi a non perdere la calma nei momenti decisivi del set: finisce 25-23.



Poca storia nel terzo set: Padova, evidentemente demotivata dallo svantaggio, molla la presa, e l’Itas si prende set e match con sprazzi di gioco brillanti.



ITAS TRENTINO 3

KIOENE PADOVA 0



(25-18; 25-23;25-17)



ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Vettori 11, Russell 16, Lisinac 8, Giannelli 2, Kovacevic 16, Grebennikov (L); Nelli. N.e. Van Garderen, Cavuto, Daldello, De Angelis e Codarin. All. Angelo Lorenzetti.



KIOENE: Polo 6, Torres 12, Barnes 5, Volpato 6, Travica 1, Louati 9, Danani La Fuente (L); Cirovic, Cottarelli. N.e. Bassanello, Fusaro, Sperandio, Premovic, Lazzaretto. All. Valerio Baldovin.



ARBITRI: Vagni di Perugia e Gnani di Ferrara.



DURATA SET: 28’, 30’, 24’; tot 1h e 22’.



NOTE: 2.687 spettatori, per un incasso di 32. 081 euro. Itas Trentino: 6 muri, 5 ace, 15 errori in battuta, 3 errori azione, 66% in attacco, 48% (25%) in ricezione. Kioene: 4 muri, 6 ace, 8 errori in battuta, 8 errori azione, 46% in attacco, 59% (24%) in ricezione. Mvp Russell.



SEMIFINALE PLAY OFF SCUDETTO CREDEM BANCA 2019:

IL PROGRAMMA DELLA SERIE CON LA CUCINE LUBE CIVITANOVA





Gara 1: martedì 16 aprile, ore 20.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa in abbonamento)

Gara 2: venerdì 19 aprile, ore 20.30 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)

Gara 3: lunedì 22 aprile, ore 18.00 o 18.30 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa in abbonamento)

Gara 4: giovedì 25 aprile, ore 16.00 o 18.00 (all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche)

Eventuale Gara 5: domenica 28 aprile, ore 18 (alla BLM Group Arena di Trento – gara non compresa in abbonamento)





INFO SULLA PREVENDITA BIGLIETTI PER GARA 1 E GARA 3 DI SEMIFINALE



Le prevendite biglietti per gara 1 e gara 3 di semifinale Play Off Scudetto Credem Banca 2019 – i due incontri già certi di essere disputati alla BLM Group Arena – si apriranno alle ore 8.00 di domenica 14 aprile. Trentino Volley consentirà a tutti gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sui biglietti di gara 1 fino alle ore 12.00 di lunedì 15 aprile e per gara 3 fino alle ore 12.00 di giovedì 18 aprile, direttamente presso la sede di Trentino Volley di via Trener 2 (aperta anche domenica 14 con orari 8.00-12.00 e 14.00-18.00), PromoEvent di via Suffragio 10 (telefono 0461 910788) o anche via internet tramite il sito www.vivaticket.it sfruttando la modalità “esercita diritto prelazione”.



Questi i prezzi che verranno applicati agli abbonati per gara 1 e gara 3:

VIP 35 euro

BEST 25 euro

BEST RIDOTTO 20 euro

GRADINATA 20 euro

GRADINATA RIDOTTO 14 euro

CURVA 14 euro

CURVA RIDOTTO 10 euro



Questi invece i prezzi che verranno applicati ai non abbonati per gara 1 e gara 3:

VIP 50 euro

BEST 40 euro

BEST RIDOTTO 35 euro

GRADINATA 35 euro

GRADINATA RIDOTTO 30 euro

TRIBUNA EST 25 euro

TRIBUNA EST 20 euro

CURVA 20 euro

CURVA RIDOTTO 14 euro



I prezzi ridotti verranno applicati agli under 16 e agli over 65.