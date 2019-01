2019 CEV Cup - Ritorno Ottavi di Finale

Domani, mercoledì 16 gennaio 2019, ore 20.30

A Trento



Hypo Tirol AlpenVolleys Haching (GER) - Trentino Itas (ITA)Arbitri: Hoger-Aliyev

L’eccezionale nevicata che ha colpito la Baviera in questi giorni, costringendo alla chiusura per motivi di pubblica sicurezza gli impianti sportivi nel sud della Germania, ha obbligato lo spostamento della gara di ritorno degli Ottavi fra Hypo Tirol AlpenVolleys Haching e Trentino Itas: la CEV ha disposto, a causa della straordinarietà della situazione, che il match originariamente previsto ad Unterhaching martedì 15 gennaio, venga replicato alla BLM Group Arena di Trento domani alle 20.30 (ingresso gratuito). Il 3-0 ottenuto all’andata da Giannelli e compagni fa ben sperare perché con la vittoria di soli due set i trentini potranno accedere ai Quarti di Finale, in programma tra la fine di gennaio e metà febbraio. In caso di passaggio del turno i gialloblù affronteranno la vincente del doppio confronto tra la formazione svizzera del Volley Amriswil e la bosniaca Mladost Brcko, la prima esultante (3-0) nell’andata.