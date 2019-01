Domenica 13 gennaio si è giocato il secondo turno di gare nel campionato Under 13 con formula 3x3. Nel pomeriggio fra le palestre di Cles e Volano si sono infatti svolti i primi concentramenti dell’anno 2019 del torneo regionale per questa particolare tipologia di pallavolo, che la Federvolley ha adottato nel 2013.

La formula prevede che si giochi in un campo con dimensioni ridotte, schierando tre giocatori per squadra con tre set obbligatori che si concludono al 15. Trentino Volley ha portato ai nastri di partenza tre squadre per l’appuntamento in Val di Non e quattro per quello in terra lagarina; a Cles le Itas Trentino si sono classificate rispettivamente al 1°, 4° e 5° posto, sotto la direzione di mister Daniele Pellizzari, mentre a Volano le compagini gialloblù hanno occupato la quarta, quinta, sesta e nona posizione nel torneo vinto dai padroni di casa del Lagaris Volley.

Il terzo appuntamento della prima fase, che non determina punti in classifica, verrà svolto domenica 3 febbraio fra le palestre Schmid e Cognola, dove scenderanno in campo complessivamente seisquadre di Trentino Volley, pronte ad affrontare le pari età di Mezzolombardo e Argentario.