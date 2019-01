Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Itas Trentino 0-3 (23-25, 16-25, 18-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 1, Skrimov 9, Mengozzi 4, Al Hachdadi 12, Barreto Silva 1, Vitelli 5, Cappio (L), Marsili 0, Lopez 2, Marra (L), Strohbach 5. N.E. Presta, Domagala. All. Valentini. Itas Trentino: Giannelli 4, Kovacevic 11, Lisinac 9, Vettori 8, Russell 12, Candellaro 4, De Angelis (L), Grebennikov (L), Van Garderen 0, Cavuto 0, Codarin 0. N.E. Nelli, Daldello. All. Lorenzetti. ARBITRI: Piana, Brancati. NOTE - durata set: 28’, 24’, 23’; tot: 75’. Spettatori 1225 Mvp Lisinac



I Campioni del Mondo dell’Itas Trentino espugnano il PalaValentia con il punteggio di 0-3 e mantengono la vetta della classifica della SuperLega Credem Banca. Ma, soprattutto, la compagine di coach Lorenzetti si conferma un autentico rullo compressore: i tre punti conquistati in Calabria significano ventesima vittoria consecutiva ottenuta tra Campionato, CEV Cup e Mondiale per Club.

Un ruolino di marcia incredibile che la Tonno Callipo ha provato a scalfire disputando un grandissimo primo set dove per lunghi tratti ha messo alle corde i pluridecorati campioni gialloblù. Una Tonno Callipo determinata, cattiva e concreta in battuta ed equilibrata in tutti i fondamentali. È stato dapprima Skrimov ad infiammare il PalaValentia con due ace consecutivi, poi i giallorossi si sono portati due volte avanti 15-13 e 17-15 costringendo coach Lorenzetti a chiamare a raccolta i suoi. Finale di set punto a punto dove ad essere premiata sul filo del rasoio è stata Trento con il punteggio di 23-25. La partita della Tonno Callipo è finita lì: da quel finale di primo set i ragazzi di coach Valentini non sono più riusciti a mantenere quell’intensità di gioco e per Trento (aggressiva in battuta con 10 ace realizzati) è stato un gioco da ragazzi proseguire il match.

Dapprima un sontuoso Grebennikov (eccezionale il libero transalpino sia nei fondamentali di seconda linea che nella ricostruzione delle palle sporche), e poi i vari Lisinac, Russell (80% in attacco) e Kovacevic (64% in attacco), ben innescati da Giannelli, hanno trovato terreno fertile. Di fronte una Tonno Callipo che ha provato a resistere con coach Valentini che più volte ha provato a mutare lo scacchiere tecnico-tattico dei suoi senza però trovare il bandolo della matassa. Ai giallorossi non è bastato un ottimo 58% in attacco. Mvp del match è stato votato il centrale serbo Lisinac autore di 9 punti (50% in attacco, 3 muri e 2 ace).