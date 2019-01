L'Itas è un rullo compressore: i ragazzi di Lorenzetti confermano il primo posto in classifica andando a vincere in scioltezza in Calabria con un netto 3-0. Vibo Valentia resta in partita solo nel primo set, poi viene fuori la forza della capolista, che chiude i conti senza troppi patemi.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino 0-3

(23-25, 16-25, 18-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA: Barreto 1, Vitelli 5, Zhukouski 1, Skrimov 8, Mengozzi 4, Al Hachdadi 12, Marra (L); Marsili, Strohbach 5, Lopez 2. N.e. Cappio, Domagala, Presta. All. Antonio Valentini.

ITAS TRENTINO: Candellaro 4, Giannelli 4, Kovacevic 11, Lisinac 9, Vettori 8, Russell 12, Grebennikov (L); Van Garderen, Cavuto, Codarin. N.e. Nelli, Daldello, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Piana di Modena e Brancati di Città di Castello (Perugia).

DURATA SET: 28’, 24’, 23’; tot 1h e 15’.

NOTE: 1.225 spettatori, per un incasso di 6.000 euro. Tonno Callipo Calabria: 4 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 7 errori azione, 58% in attacco, 44% (21%) in ricezione. Itas Trentino: 4 muri, 10 ace, 13 errori in battuta, 6 errori azione, 61% in attacco, 62% (42%) in ricezione. Mvp Lisinac.

LE FORMAZIONI

L’Itas Trentino si presenta in Calabria senza particolari problemi di formazione: Lorenzetti per il suo starting six sceglie quindi Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia schierata da Valentini prevede Zhukouski al palleggio, Al Hachdadi opposto, Barreto e Skrimov in banda, Vitelli e Mengozzi al centro, Marra libero.

LA CRONACA

L’inizio di match è nel segno di Skrimov che prima in attacco e poi in battuta (2 ace) firma il 3-6 casalingo. Con Lisinac in battuta e poi con Kovacevic in attacco, Trento ricuce in fretta lo strappo pareggiando i conti già a quota 10; un errore a rete di Al Hachdadi in seguito consente ai gialloblù di effettuare il sorpasso (12-13). Anche l’Itas Trentino è però piuttosto fallosa e con due attacchi out (di Vettori e Kovacevic) offre il nuovo +2 agli avversari (13-15). Lo stesso opposto emiliano realizza l’ace che vale l’immediata parità. Il rush finale è combattuto punto a punto (17-17, 21-21); a risolvere il primo parziale ci pensano i servizi di Russell, che costruiscono due palle set (24-22, con anche un ace diretto). Alla seconda occasione gli ospiti chiudono i conti, sul 25-23, con un primo tempo di Candellaro.

L’epilogo al fotofinish del primo parziale influisce anche sull’inizio del secondo; con muro e servizio l’Itas Trentino parte a spron battuto (5-1). Valentini spende subito un time out ma la situazione per i gialloblù migliora ancora quando in zona di battuta va Kovacevic (11-3). In campo i gialloblù continuano a dominare in fase di break point (15-7, 20-21) e volano verso il 2-0 velocemente, mettendo in mostra una pallavolo pratica ma anche bella, con Giannelli chiama in causa tutti i suoi attaccanti ed ottiene in fretta il 25-16. L’ottimo momento dei Campioni del Mondo prosegue anche nel terzo set, subito indirizzato verso il versante trentino grazie ad un ottimo avvio (3-1, 6-2) in cui si registrano i muri di Kovacevic e gli attacchi di Russell. Vibo prova a rifarsi sotto (12-10) con Al Hachdadi e Mengozzi; Trento fiuta il pericolo e riparte coi servizi velenosi di Giannelli (16-11) e chiude sul 3-0 (25-18) senza soffrire più. Nelle battute finali spazio in campo anche a Codarin e Cavuto.