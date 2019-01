Apre domani (a partire dalle ore 14.00) la prevendita delle Del Monte® Finali Coppa Italia, evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna e il Comitato Territoriale Bologna. Appuntamento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), il mega impianto che sabato 9 e domenica 10 febbraio torna ad ospitare l’evento a due anni di distanza dalla edizione 2017.



Il via sabato con le Semifinali della Final Four di SuperLega, domenica la Finale preceduta dalla Finale della Del Monte® Coppa Italia Serie A2.



Le quattro Semifinaliste che scenderanno sul campo tricolore saranno decise dai Quarti in programma su due giorni, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio. Le due Finaliste della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 usciranno invece dalle Semifinali di mercoledì 23 gennaio, anticipate dai Quarti una settimana prima.



Totale copertura televisiva della Final Four grazie a RAI Sport, che trasmetterà in diretta le Semifinali e la Finale di SuperLega, oltre al grande spazio mondiale che sarà dedicato alle sfide dai broadcaster esteri che già trasmettono i match della SuperLega Credem Banca. La Finale Del Monte® Coppa Italia Serie A2 sarà trasmessa in diretta domenica alle 14.30 da Lega Volley Channel, la Web TV di Lega Pallavolo.



Questo il programma della due giorni bolognese:



Del Monte® Finali Coppa Italia

Unipol Arena – Casalecchio di Reno (BO)

Sabato 9 febbraio 2019, ore 15.30

1a Semifinale Diretta RAI Sport

Sabato 9 febbraio 2019, ore 18.00

2a Semifinale Diretta RAI Sport

Domenica 10 febbraio 2019, ore 14.30

Finale Serie A2 Diretta Lega Volley Channel

Domenica 10 febbraio 2019, ore 18.00

Finale Diretta RAI Sport



La prevendita sarà attiva on line da giovedì 10 alle ore 14.00 su Vivaticket e in tutti i suoi punti vendita. Inoltre è disponibile anche un punto vendita presso la Lega Pallavolo Serie A in via Rivani a Bologna.





PREZZI GIORNATA (sabato o domenica) o ABBONAMENTO (quattro partite, sabato e domenica)



Gradinata non numerata

Intero giornaliero € 20

Intero abbonamento € 28

Ridotto giornaliero € 14

Ridotto abbonamento € 24



Distinti non numerati

Giornaliero € 25

Abbonamento € 35



Tribuna numerata

Giornaliero € 35

Abbonamento € 55



INGRESSO RIDOTTO GRADINATA: acquistabile esclusivamente per Under 14 o Over 65

INGRESSO GRATUITO: under 3 (solo in braccio all’adulto); persona disabile con accompagnatore fino ad esaurimento posti (inoltrando richiesta a info@legavolley.it)

TESSERATI FIPAV: iniziative speciali tramite le Società di appartenenza



PUNTI DI PREVENDITA

- On line e punti vendita: www.vivaticket.it

- Lega Pallavolo Serie A

Via Rivani, 6 – Bologna

Per biglietteria e informazioni: tel. 051 4195660 – info@legavolley.it

Orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 19.00.