Itas Trentino - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: l’anticipo della seconda giornata di ritorno di Superlega di volley si giocherà domani alle 20.30 alla Blm Arena di Trento.

En plein dei gialloblù con 5 vittorie in altrettanti scontri diretti in Regular Season.

I padroni di casa tallonano la capolista a 2 punti dalla vetta e vengono dalla vittoria in rimonta per 3-1 sul campo di Siena, mentre gli ospiti nell’ultimo turno hanno portato Modena al tie break sfiorando l’impresa e incassando gli elogi di coach Barbiero.



PRECEDENTI: 5 (5 successi Trento)

EX: Nicola Daldello a Sora nel 2013-2014 (Serie A2).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season:Uros Kovacevic – 5 battute vincenti alle 100 (Itas Trentino).

In Carriera: Luca Vettori – 24 punti ai 3500 (Itas Trentino).