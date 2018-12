La lunga trasferta di Cutrofiano, in provincia di Lecce, chiuderà il 2018 della Delta Informatica Trentino, impegnata domenica pomeriggio (fischio d’inizio anticipato alle ore 16) in Puglia sul parquet del Cuore di Mamma per la sesta giornata di ritorno del girone B di regular season.

Una sfida in cui il sestetto di Negro cercherà di riscattare prontamente il passo falso interno commesso con Montecchio Maggiore per incamerare quei pochi punticini mancanti per poter festeggiare con qualche turno di anticipo la matematica qualificazione alla pool promozione, alla quale accederanno le prime cinque classificate dei due gironi.

Al momento le gialloblù occupano la seconda piazza in coabitazione con Torino, a -2 da Perugia e a +7 su Ravenna, sesta forza del girone. Cutrofiano, invece, occupa il terz’ultimo posto a quota 14 punti.