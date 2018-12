Le partite della 2ª giornata di ritorno (Itas-Sora si gioca domani alle 20.30)

Domenica, ore 18.

Consar Ravenna - Cucine Lube Civitanova. Sono 7 le vittorie dei romagnoli in 27 confronti ufficiali. Gianluca Graziosi, tecnico originario di Falconara, sfida la corazzata marchigiana per un derby personale. Terzi in classifica e con Bruno alla gara n. 100 in Regular Season, gli ospiti si sono imposti in 3 set all’andata, ma Ravenna, reduce dal punto preso al PalaYamamay, in casa è tra le squadre più temibili.

Sir Safety Conad Perugia - Calzedonia Verona. Bilancio di 19 vittorie a 6 per i Campioni d’Italia. Grazie al successo corsaro dei Block Devils con Latina, gli umbri hanno mantenuto la vetta a +2 su Trento. Successo da 3 anche per Verona, che ha dominato Monza ed è sesta. Kaziyski a 5 punti dai 2500, Galassi alla gara n. 100.

Kioene Padova - Revivre Axopower Milano. Lo storico è quasi in equilibrio con 5 vittorie dei patavini e 6 degli ambrosiani. I veneti vengono da una trasferta amara, i meneghini dalla prova di forza tra le mura amiche rimontando Ravenna per poi spuntarla al tie break. Partita n. 100 per Hirsch in Regular Season.

Vero Volley Monza - Top Volley Latina. Brianzoli e pontini “fanno 13”: la squadra lombarda ha vinto 8 dei primi 12 faccia a faccia e vuole sfruttare il fattore campo, con Giannotti a 5 attacchi vincenti dai 2000, per riscattare la debacle a Verona. Il sestetto laziale, che si è appena regalato lo schiacciatore Ziga Stern, ha visto interrompersi con la capolista l’imbattibilità del nuovo palazzetto e cerca punti per muovere la classifica.

Azimut Leo Shoes Modena - BCC Castellana Grotte. Gli emiliani, quarti, si sono imposti 6 volte su 7 con i pugliesi, ma all’andata la formazione di Velasco ha vinto al tie break come mercoledì a Sora. Zaytsev ancora out. L’ultima della classe soffre di un “blocco da vittoria”. Grinta e gioco non mancano, ma nella beffa a tie break con Vibo è stata fatale la sfilza di match ball sprecati al quarto set.

Nell’anticipo giocato il 13 dicembre la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ha superato l’Emma Villas Siena con il massimo scarto. Le squadre resteranno ferme ai box nel fine settimana. Intanto i senesi si godono Savani, prelevato da Verona.



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 37, Itas Trentino 35, Cucine Lube Civitanova 33, Azimut Leo Shoes Modena 31, Revivre Axopower Milano 23, Calzedonia Verona 21, Vero Volley Monza 20, Consar Ravenna 18, Kioene Padova 18, Top Volley Latina 16, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 16, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 14, Emma Villas Siena 10, BCC Castellana Grotte 5



1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena