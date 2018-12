Top Volley Latina - Sir Safety Conad Perugia 0-3 (17-25, 19-25, 20-25)

Top Volley Latina: Sottile 1, Palacios 11, Rossi 3, Stern T. 9, Ngapeth 7, Gitto 2, Tosi (L), Caccioppola (L), Barone 0, Parodi (L), Gavenda 1, Stern Z. 2, Huang 1. N.E. All. Tubertini.

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Lanza 11, Podrascanin 9, Atanasijevic 19, Leon Venero 15, Galassi 5, Della Lunga 0, Piccinelli (L), Colaci (L), Seif 0, Hoag 2. N.E. Bucciarelli, Hoogendoorn. All. Bernardi.

Arbitri: Canessa, Zavater. Durata', 25', 26'; tot: 73'. Spettatori: 2386. MVP: Atanasijevic.



Prima sconfitta casalinga nel nuovo palazzetto dello sport di Cisterna di Latina contro la Sir Safety Conad Perugia che s’impone in tre al termine di un’ora e venti di gioco. Inizia fortissimo Perugia, subito incisica dalla linea dei nove metri, in particolare con Atanasijevic, mentre la Top Volley Latina cerca di limitare i danni e si affida a Ngapeth, come sempre molto positivo. Dal 6-10 la formazione umbra mantiene sempre un margine di vantaggio (9-12), che poi aumenta a metà costringendo coach Tubertini a interrompere il gioco con un time out (12-17). Leon sbaglia tre volte dalla linea dei nove metri, ma anche Podrascanin è pericoloso e Latina non riesce a ricucire fino al 17-25. Perugia vince anche il secondo set, ma Latina dà più filo da torcere e impatta sull’11-11: sul 15-18 i campioni d’Italia devono ricorrere al time out. Al rientro Perugia fa valere i suoi fenomeni e mette un margine di vantaggio che la porta a chiudere il-25. Intanto un boato del pubblico ha accolto l’annuncio del nuovo record di pubblico: dopo i 1516 in casa con Padova ora l’asticella è salita a quota 2386. La Top Volley Latina inizia bene il terzo set, riesce anche a mettere il naso avanti in un paio di occasioni, ma la qualità di Perugia si fa sentire (20-25).