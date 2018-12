Cucine Lube Civitanova - Kioene Padova 3-0 (25-17, 25-23, 25-15)

Cucine Lube Civitanova: Mossa De Rezende 4, Juantorena 10, Cester 6, Sokolov 8, Leal 15, Stankovic 6, Marchisio (L), Balaso (L), Cantagalli 1, D'Hulst 0, Diamantini 2, Massari 0, Sander 0. N.E. Simon. All. De Giorgi.

Kioene Padova: Travica 0, Louati 9, Polo 1, Torres 5, Barnes 7, Volpato 9, Bassanello (L), Cottarelli 0, Danani La Fuente (L), Cirovic 0, Premovic 6, Sperandio 0. N.E. Lazzaretto. All. Baldovin.

Arbitri: Santi, Bellini. Durata ', 35', 28'; tot: 87'. Spettatori: 3104. MVP: Leal.



Il girone di ritorno di SuperLega Credem Banca inizia con un altro netto successo per la Cucine Lube Civitanova: gli uomini di De Giorgi, vincente anche al suo esordio all’Eurosuole Forum, superano Padova in tre set, conquistando altri tre punti in classifica per consolidare il terzo posto a distanza immutata da Perugia e Trento. E’ battaglia soltanto nel secondo set, quando i cucinieri sono chiamati a recuperare dopo una partenza incerta, riuscendo a spuntarla in volata. Nel primo e terzo netta superiorità di Stankovic e compagni, capaci di siglare 13 muri e 6 ace. Yoandy Leal è l’MVP con 15 punti e il 63% in attacco, in doppia cifra anche Juantorena (10).



Rispetto all’ultima uscita con Vibo, Fefè De Giorgi schiera al centro Stankovic con Cester, conferma per la diagonale Bruno-Sokolov e gli schiacciatori Juantorena-Leal, il libero è Balaso. Coach Baldovin mette in campo il neo arrivato Barnes in banda con Louati, Travica-Torres palleggiatore-opposto, Polo-Volpato al centro, Danani libero. In avvio il muro biancorosso emerge con Cester e Leal (13-10) sul turno al servizio di Juantorena, che piazza anche un ace, mentre Sokolov blocca Barnes ed è 15-10. De Giorgi fa il consueto doppio cambio inserendo la diagonale D’Hulst-Cantagalli, i biancorossi allungano con Cester sugli scudi (5 punti con il 100% in attacco) e un altro muro stavolta messo a segno da Juantorena (23-15): il parziale si chiude 25-17. La Kioene ci riprova nel secondo e approfitta di un calo di tensione in casa biancorossa, fino all’1-6 firmato da un ace di Volpato. Poi la Lube prende in mano la situazione al servizio con Sokolov e Leal in contrattacco per la parità (12-12). Su gioca punto a punto con Volpato che a filo rete porta avanti i patavini (21-22). Il colpo di coda però è biancorosso, Sokolov contrattacca (24-23) e un muro di Leal (7 punti nel set) su Premovic chiude il discorso (25-23). Nel terzo la partenza è tutta di marca Lube: Balaso si esalta in difesa e Juantorena domina al servizio (due ace di fila per il 5-1), i cucinieri dilagano con Sokolov in battuta (9-3) e Bruno a muro (12-5). Strada in discesa, il regista brasiliano incide anche al servizio (15-6), i cucinieri gestiscono senza problemi il vantaggio (unico guizzo di Padova i due ace di Barnes, 22-15), c’è spazio anche per il doppio muro di Diamatini entrato per Cester a chiudere 25-15.