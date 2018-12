Nella serie A2 di volley femminile si interrompe la serie positiva della Delta Informatica Trentino, superata a domicilio al tie break dalle Sorelle Ramonda Ipag Montecchio al termine di una gara incerta e combattuta, seguita dagli spalti di Sanbàpolis da più di 500 spettatori. Nonostante l'assenza dell'infortunata Gloria Baldi e una Fiesoli impiegata solamente in pochissimi frangenti della gara per via di un attacco influenzale accusato negli ultimi giorni, Trento ha venduto a caro prezzo la pelle, mettendo in mostra alcune atlete fin qui meno impiegate nel corso della stagione: particolarmente positive le prestazioni di Chiara Mason, in campo per tutta la gara e autrice di 15 punti personali con il 37% a rete e di Giorgia Mazzon, subentrata a partita in corso e capace di mettere a terra 13 palloni con il 40% di positività in attacco. Top scorer tra le fila gialloblù McClendon con 16 punti, mentre tra le fila vicentine merita una menzione particolare l'ottima Alice Pamio, votata a fine gara mvp del match grazie ad un bottino di 22 punti con il 43% in attacco.

Delta Informatica Trentino - Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 2-3

(25-19, 20-25, 20-25, 25-14, 10-15)

Delta Informatica Trentino: Moncada 0, Tosi 8, McClendon 16, Mason 15, Fondriest 8, Furlan 8, Moro (L); Mazzon G. 13, Carraro 1, Mazzon A. ne, Vianello 0, Fiesoli 0. All. Nicola Negro

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio: Giroldi 0, Carletti 18, Pamio 22, Michieletto 8, Fiocco 10, Bartolini 8, Pericati (L); Bovo ne, Larson e, Trevisan 2, Stocco 4. All. Alessandro Beltrami

Arbitri: Luca Cecconato e Marco Tortù

Durata', 26', 26', 23', 17' (totale: 1h55')

Note: Delta Informatica Trentino (attacco 56, muro 8, ace 5, errori azione 14, errori battuta 8), Montecchio (attacco 54, muro 8, ace 10, errori azione 16, errori battuta 9). Spettatori 550 circa. Mvp: Pamio