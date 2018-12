Ultimo atto per il girone di andata della SuperLega Credem Banca.

Al termine della 13ª giornata, in programma domani alle 18.00, saranno noti gli abbinamenti dei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia.

La Sir Safety Conad Perugia vuole festeggiare il titolo d’inverno in casa con la Revivre Axopower Milano, ma l’Itas Trentino, indietro di 1 punto e in campo alla Candy Arena con Vero Volley Monza, sogna il sorpasso last minute.

Top Volley Latina – Kioene Padova su RAI Sport.

Top Volley Latina - Kioene Padova Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su raiplay.it

(Frapiccini-Luciani) Terzo arbitro: Mastronicola

Addetto al Video Check: Diana Segnapunti: Tanzilli

Sir Safety Conad Perugia - Revivre Axopower Milano Diretta Lega Volley Channel

(Florian-Piperata) Terzo arbitro: Morganti

Addetto al Video Check: Colucci Segnapunti: Falzi

Azimut Leo Shoes Modena - Calzedonia Verona Diretta Lega Volley Channel

(La Micela-Lot) Terzo arbitro: Lambertini

Addetto al Video Check: Marchetti Segnapunti: Righi

Consar Ravenna - Emma Villas Siena Diretta Lega Volley Channel

(Boris-Pozzato) Terzo arbitro: Pettenello

Addetto al Video Check: Albergamo Segnapunti: Greco

Vero Volley Monza - Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel

(Goitre-Venturi) Terzo arbitro: Rusconi

Addetto al Video Check: Rezzonico Segnapunti: Pastore

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Cucine Lube Civitanova Diretta Lega Volley Channel

(Canessa-Cesare) Terzo arbitro: Notaro

Addetto al Video Check: Scavelli Segnapunti: Morello

BCC Castellana Grotte - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Lega Volley Channel

(Santi-Saltalippi) Terzo arbitro: Rossi

Addetto al Video Check: Colapietro Segnapunti: Buonaccino D’Addiego



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 31, Itas Trentino 30, Cucine Lube Civitanova 27, Azimut Leo Shoes Modena 26, Revivre Axopower Milano 21, Vero Volley Monza 19, Calzedonia Verona 18, Kioene Padova 18, Consar Ravenna 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 14, Top Volley Latina 13, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9, BCC Castellana Grotte 4



1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena