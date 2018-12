L’ultimo turno del girone d’andata di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19, in programma domenica 23 dicembre 2018, assegnerà il platonico titolo di Campione d’inverno ma soprattutto determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Del Monte Coppa Italia 2019.

Dopo un anno di pausa, il tabellone ad eliminazione diretta del massimo trofeo nazionale tornerà infatti ad essere disegnato secondo la classifica emersa dopo tredici giornate di campionato. L’Itas Trentino è già certa di giocare i quarti di finale del 23 gennaio fra le mura amiche della BLM Group Arena perché, grazie ai punti sin qui ottenuti in regular season, occuperà sicuramente una delle prime tre posizioni in graduatoria.

I gialloblù possono classificarsi, a seconda dei risultati che emergeranno nel turno dell’antivigilia di Natale, in prima, seconda o terza piazza e quindi nei quarti affronterebbero in caso rispettivamente ottava, settima e sesta forza del torneo.

Cinque le opzioni relative al nome dell’avversario da sfidare: Milano (attualmente quinta con 21 punti), Monza (sesta con 19), Verona (settima con 18), Padova (ottava con 18) e Ravenna (nona con 15). Le combinazioni di risultati sono numerosissime e prevedono qualsiasi tipo di scenario; al di là di tutto ciò, l’Itas Trentino alla Candy Arena di Monza domenica sera andrà a caccia del l’undicesimo successo in regular season su tredici partite, il sedicesimo consecutivo fra Mondiale, SuperLega e CEV Cup.

Proprio per questo motivo, i gialloblù sono tornati ad allenarsi già questa sera alla BLM Group Arena per il primo di due allenamenti prima della partenza per la Brianza, prevista per sabato sera. Il 3-0 ottenuto giovedì sera contro l'Haching per l'andata di 2019 CEV Cup è già alle spalle.