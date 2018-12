Tutto facile. Nella partita d'andata degli ottavi di finale di Coppa Cev di volley la Trentino Itas si sbarazza dei tedeschi dell'Hypo Tirol Haching in poco più di un'ora di gioco, ponendo una serie ipoteca sul passaggio ai quarti di finale della competizione europea. Migliore in campo l'opposto Luca Vettori, autore di 15 punti personali. La partita di ritorno verrà disputata in Germania martedì 15 gennaio 2019. Ecco il tabellino del match.

Trentino Itas - Hypo Tirol AlpenVolleys Haching 3-0 (25-16, 25-19, 25-21)

Trentino Itas: Russell 8, Van Garderen 4, Nelli 1, Vettori 15, Giannelli 5, Grebennikov (L), Candellaro 7, Kovacevic 11, Codarin 0, Lisinac 6. N.E. Cavuto, Daldello, De Angelis. All. Lorenzetti.

Hypo Tirol AlpenVolleys Haching: Ringseis (L), Thomas 7, Klets 4, Pollock 2, Sagstetter 3, Gelinski 0, De Leon Guimaraes Da Silva 10, Frances 3, Halaba 5, Souza Da Silva 0, Kronthaler 0, Koncal 0. All. Chrtiansky.

ARBITRI: Partiainen, Mateizer. Durata', 23', 25'; tot: 68'.