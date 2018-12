Campioni del Mondo di nuovo al lavoro da oggi alla BLM Group Arena. Dopo un lunedì di riposo, Giannelli e compagni hanno ripreso al completo gli allenamenti in vista di una seconda parte di settimana che vedrà nuovamente la formazione gialloblù impegnata in un doppio appuntamento ufficiale.

Giovedì alle 20.30 la Trentino Itas attenderà l’arrivo dei tedeschi dell’Hypo Tirol AlpenVolleys Haching per l’andata degli ottavi di finale di 2019 CEV Cup, mentre domenica sarà la volta di un nuovo impegno in trasferta, stavolta sul campo di Monza per l’ultima partita del girone d’andata di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19.

Il programma settimanale prevede un allenamento pomeridiano anche nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato e due rifiniture nelle mattinate delle gare.