La Calzedonia Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Matey Kaziyski, già capitano della Trentino Volley.

La trattativa è stata definita nella notte. Lo schiacciatore classe ’84, svincolato dal Stocznia Stettino a seguito dei problemi economici in cui è incappata la società polacca, resterà in gialloblù fino al termine della stagione sportiva 2018/19. Il giocatore sarà a disposizione di Grbic già per Verona-Latina (in programma domenica 16 dicembre alle ore 17).

Nel frattempo lo Stettino, ex club di Kaziyski, chiude i battenti.