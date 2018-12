La SuperLega Credem Banca si avvia al rush finale di andata col penultimo turno in programma nel fine settimana. I team cercano piazzamenti utili in prospettiva Del Monte® Coppa Italia. Si inizia sabato 15 dicembre con l’anticipo, domenica tutti gli altri match.



Cucine Lube Civitanova - BCC Castellana Grotte. Solo 6 precedenti con 4 vittorie dei cucinieri e 2 dei pugliesi, nella sfida tra nuove panchine. Il secondo allenatore, Camperi, promosso traghettatore, ha battuto Latina ipotecando un quarto casalingo in Coppa Italia. Sul fronte opposto l’ultima della classe si affida alla bacchetta del “mago” Di Pinto, successore di Tofoli.



Calzedonia Verona - Top Volley Latina. Sfida n. 30 ricca di ex: 19 vittorie per gli scaligeri, 10 per i pontini. Dopo il successo corsaro in Calabria, i padroni di casa sono settimi e inseguono il pass per la Coppa Italia, ed ufficializzano il ritorno in Italia di Matey Kaziyski che indosserà la casacca scaligera fino al termine della stagione. Il sestetto laziale, a 13 punti, con un successo tornerebbe in corsa buttandosi alle spalle la debacle nelle Marche.

Itas Trentino - Azimut Leo Shoes Modena. Gialloblù avanti per 40 vittorie a 30 nei precedenti. Grazie al successo nel posticipo della 10a, i trentini, con Kovacevic Credem Banca MVP di novembre, sono secondi a 1 punto dalla vetta e giocheranno in casa i Quarti Coppa Italia. Così come gli emiliani, che tallonano i padroni di casa a 1 punto e mirano al sorpasso nel remake della Finale di Supercoppa. Zaytsev a 12 punti dai 4000.

Revivre Axopower Milano - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Equilibrio nei precedenti con 2 vittorie a testa. Dopo il 3-0 interno con Civitanova, gli ambrosiani non si sono ripetuti a Trento, ma il quinto posto è un buon viatico per la Coppa. Ieri Vibo ha riscattato la beffa con Verona superando Siena nell’anticipo della 2a di ritorno.

Kioene Padova - Consar Ravenna. Scontro diretto per un posto in Coppa Italia: 64 precedenti, 34 successi dei patavini, 30 dei romagnoli. Luci e ombre per i veneti, reduci dal colpaccio con Perugia, con Polo a 3 punti dai 1000, ma noni e privi di Randazzo, infortunato. Ospiti affamati dopo due stop consecutivi. Squadre appaiate a 15 punti. Al momento i romagnoli sono avanti per il quoziente set.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Sir Safety Conad Perugia. Nelle 8 sfide gli umbri sono passati 6 volte. I laziali, dodicesimi dopo il fop nel derby, vogliono vendere cara la pelle. Ospiti primi della classe anche nella solidarietà grazie ai fondi raccolti per l’associazione di Sintini. Perugia è qualificata per il trofeo tricolore, ma vuole mantenere la vetta e cancellare lo svarione a Padova.

Emma Villas Siena - Vero Volley Monza. Primo faccia a faccia in Serie A Credem Banca. I toscani, penultimi, hanno fatto un passo indietro al servizio nell’anticipo della 2a di ritorno perso 3-0 in Calabria con Vibo Valentia. Gli ospiti sono sesti e invischiati nella bagarre per un posto nei Quarti di Coppa Italia dopo il colpo di coda nel 3-2 esterno con la New Mater.



12a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 15 dicembre 2018, ore 18.30

Cucine Lube Civitanova - BCC Castellana Grotte Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su raiplay.it

(Saltalippi-Luciani) Terzo arbitro: Brunelli

Addetto al Video Check: Santoniccolo Segnapunti: Biondi

Domenica 16 dicembre 2018, ore 17.00

Calzedonia Verona - Top Volley Latina Diretta Lega Volley Channel

(Braico-Cappello) Terzo arbitro: Manzoni

Addetto al Video Check: Cristoforetti Segnapunti: Dalle Vedove

Domenica 16 dicembre 2018, ore 18.00

Itas Trentino - Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su raiplay.it

(Cesare-Tanasi) Terzo arbitro: Cacco

Addetto al Video Check: Miggiano Segnapunti: Crivellaro

Revivre Axopower Milano - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Lega Volley Channel

(Zavater-Curto) Terzo arbitro: Iosca

Addetto al Video Check: Bacchella Segnapunti: Mariosa

Kioene Padova - Consar Ravenna Diretta Lega Volley Channel

(Rapisarda-Simbari) Terzo arbitro: Libardi

Addetto al Video Check: Barbieri Segnapunti: Cattonaro

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel

(Cerra-Frapiccini) Terzo arbitro: Mannarino

Addetto al Video Check: Arienzo Segnapunti: Falzi

Emma Villas Siena - Vero Volley Monza Diretta Lega Volley Channel

(La Micela-Piana) Terzo arbitro: Renzi

Addetto al Video Check: Nannini Segnapunti: Grasso



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 28, Itas Trentino 27, Azimut Leo Shoes Modena 26, Cucine Lube Civitanova 24, Revivre Axopower Milano 18, Vero Volley Monza 16, Calzedonia Verona 15, Consar Ravenna 15, Kioene Padova 15, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 14, Top Volley Latina 13, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9, BCC Castellana Grotte 4.



1 incontro in più: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Emma Villas Siena