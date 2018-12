Lo straordinario momento di forma di Uros Kovacevic continua a regalare soddisfazioni all’Itas Trentino ma anche riconoscimenti particolarmente importanti allo stesso giocatore. Il mancino serbo si è infatti aggiudicato il Credem Banca MVP quale miglior giocatore del mese di novembre di SuperLega 2018/19.

Lo schiacciatore gialloblù ha ottenuto il premio grazie alle tre nomination conquistate in occasione delle gare disputate nella quarta, settima e nona giornata di regular season, in cui Trentino Volley ha ottenuto il successo nell’ordine con Vibo Valentia, Castellana Grotte e Padova. Durante gli undici set giocati in tale circostanze, Uros è stato costantemente fra i migliori marcatori della squadra gialloblù, realizzando complessivamente 47 punti, ma anche nella partita di mercoledì sera contro Milano ha confermato di attraversare un momento esaltante, chiudendo il match come best scorer con dodici punti, il 57% in attacco, tre muri ed un ace.

«Sono contento perché non solo io ma anche tutta la squadra sta attraversando un grande periodo – ha ammesso Kovacevic - ; le tante partite giocate nelle ultime settimane ci hanno fatto raggiungere un grande livello di gioco. Dopo il Mondiale per Club 2018 siamo stati bravi a gestire le energie e a non accusare ancora troppo la stanchezza. Sono veramente contento dell’atteggiamento che stiamo tenendo in campo per tutta la partita, ma possiamo crescere ancora; vogliamo difendere il secondo posto che ci siamo appena conquistati e il prossimo impegno sarà una prova molto importante da questo punto di vista».

Kovacevic ritirerà il premio domenica 16 dicembre alla BLM Group Arena, poco prima del fischio di inizio di Itas Trentino-Azimut Leo Shoes Modena (ore 18, diretta RAI Sport + HD e Radio Dolomiti).