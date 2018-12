SuperLega Credem Banca di volley: domani l’anticipo della 2ª giornata di ritorno. Lo scontro Vibo Valentia - Siena in diretta su RAI Sport



Nei precedenti, en plein di successi del team calabrese con 4 affermazioni in altrettanti faccia a faccia, di cui 3 in A2. In questo secondo scontro diretto nella massima serie sono in palio punti salvezza. Una sfida alle porte sotto il segno del tie break: all’andata la Tonno Callipo ha espugnato Siena vincendo 3-2, mentre nell’ultimo turno entrambe le squadre si sono inchinate con lo stesso risultato. Vibo è stata beffata in casa da Verona al fotofinish, Siena è tornata con un punto da Modena dopo aver lottato alla pari contro i canarini.



Classifica

Sir Safety Conad Perugia 28, Azimut Leo Shoes Modena 26, Itas Trentino 24, Cucine Lube Civitanova 21, Revivre Axopower Milano 18, Vero Volley Monza 16, Calzedonia Verona 15, Consar Ravenna 15, Kioene Padova 15, Top Volley Latina 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9, BCC Castellana Grotte 4.



1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Revivre Axopower Milano, Top Volley Latina