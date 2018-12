Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Calzedonia Verona 2-3 (27-25, 23-25, 31-29, 16-25, 10-15)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 4, Skrimov 8, Mengozzi 13, Al Hachdadi 37, Barreto Silva 19, Vitelli 8, Cappio (L), Strohbach 2, Marsili 0, Lopez 0, Marra (L), Presta 0. N.E. Domagala. All. Valentini.

Calzedonia Verona: Spirito 1, Manavinezhad 17, Solé 23, Boyer 27, Marretta 3, Birarelli 4, Giuliani (L), De Pandis (L), Magalini 0, Alletti 5. N.E. Savani, Pinelli. All. Grbic.

ARBITRI: Pozzato, Saltalippi.

NOTE - durata set: 31’, 29’, 38’, 22’, 17’; tot: 137’. MVP Solé



La Calzedonia Verona espugna il PalaValentia battendo la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia al tie break in rimonta. Seconda vittoria consecutiva esterna al quinto set nell’arco di quattro giorni per la compagine di coach Grbic dopo quella di Bari contro Castellana Grotte.

Nel catino vibonese va in scena l’ennesima maratona stagionale con i padroni di casa di coach Valentini che esprimono un buon livello, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, nei primi tre parziali lottati punto a punto. Marra e compagni si portano avanti 2-1 nel conto dei set conquistando dopo una dura battaglia il terzo set (nel finale del parziale animi accesi in campo tra le due squadre). Ancora una volta è Al Hachdadi il trascinatore dei suoi: il marocchino polverizza il record di 36 punti realizzati recentemente contro Padova e tocca quota 37 contro gli scaligeri con il 59% in attacco, ma non bastano alla Tonno Callipo per tornare al successo.

Verona non ci sta e domina quarto e quinto parziale con il centrale argentino Solé protagonista assoluto della partita con 23 punti realizzati (16 attacchi vincenti, 6 muri e 1 ace) che gli valgono il premio di MVP del match.