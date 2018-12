Consar Ravenna - Itas Trentino 1-3 (21-25, 25-23, 13-25, 21-25)

Consar Ravenna: Saitta 1, Poglajen 11, Russo 3, Rychlicki 20, Lavia 6, Elia 11, Goi (L), Marchini (L), Di Tommaso 0, Argenta 1, Raffaelli 0. N.E. Verhees, Smidl. All. Graziosi. Itas Trentino: Giannelli 7, Kovacevic 15, Lisinac 13, Vettori 7, Russell 15, Candellaro 8, De Angelis (L), Grebennikov (L), Nelli 6, Van Garderen 2, Cavuto 0. N.E. Codarin, Daldello. All. Lorenzetti. ARBITRI: Venturi, Zavater. NOTE - durata set: 29’, 31’, 24’, 29’; tot: 113’. MVP: Giannelli



Ci vuole un’Itas Trentino in formato “mundial” per avere ragione di una Consar coriacea, grintosa e convinta di fare una grande partita. Giannelli dispensa una regia di altissimo livello, portando a casa il premio per l’MVP di giornata, e Trento chiude con il 50% in attacco, il 52% in ricezione, 11 muri e 10 ace.