La finale persa al Mondiale per club contro la Trentino Volley e la sconfitta in Superlega patita ieri a Milano costano caro a Giampaolo Medei che, preso atto delle difficoltà nel guidare una squadra costruita per vincere tutto, si è dimesso oggi dall'incarico di allenatore della Lube Civitanova. Ecco il testo del comunicato con cui la società ha ufficializzato l'addio.

«La proprietà e la dirigenza di A.S. Volley Lube, dopo l’incontro odierno con il tecnico Giampaolo Medei, hanno preso atto della volontà dell’allenatore di rassegnare le dimissioni con effetto immediato. Dopo un profondo chiarimento tra le parti, la società ha deciso di accettare la scelta fatta da Medei, affidando momentaneamente la squadra al tecnico Marco Camperi. A.S. Volley Lube intende ringraziare il tecnico Giampaolo Medei per il lavoro svolto in un anno e mezzo di collaborazione, per la grande professionalità, per il coraggio e la coerenza dimostrati anche in questa circostanza».