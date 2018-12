Tre punti che valgono il primato solitario in classifica. davvero d’oro per la Delta Informatica Trentino: le gialloblù espugnano in quattro parziali il parquet del fanalino di coda Sigel Marsala e per la prima volta da inizio stagione si issano in vetta alla classifica, approfittando nel migliore dei modi dell’inatteso scivolone compiuto dall’ex capolista Bartoccini Perugia nel match interno con Cutrofiano. Un’ulteriore soddisfazione, dunque, per le ragazze di Nicola Negro che in terra siciliana hanno sciorinato un’altra prova positiva, infilando la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute con Sassuolo e San Giovanni in Marignano.

Al PalaBellina di Marsala in grandissima evidenza Gloria Baldi con 22 punti personali, un ottimo 50% di positività in attacco e 2 muri. Oltre all’opposto trentina meritano una menzione anche Fiesoli (15 punti con il 36% a rete), McClendon (13 punti con 2 ace a referto), Moncada (ottima la sua regia e determinante il suo turno al servizio nel finale del quarto set), Moro (ottimo 75% in ricezione) e le centrali Furlan e Fondriest, 23 punti in due con la prima eccellente a muro 5 stampi personali).

«Siamo molto soddisfatti perché venire a vincere a Marsala non era affatto semplice né scontato – spiega a fine gara Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – La squadra è partita molto bene giocando i primi due ottimamente, poi la Sigel è cresciuta e ha saputo metterci in difficoltà. Nonostante ciò siamo sempre rimasti concentrati, trovando lo spunto finale con Moncada al servizio che ci ha permesso di condurre in porto il successo. In attacco, osservando le percentuali finali, abbiamo giocato la nostra miglior gara stagionale ma anche il muro ha lavorato molto bene confermandosi un fondamentale sempre molto affidabile. Ora ci godiamo la vetta della classifica, consapevoli però che la strada da compiere è ancora molto lunga. Mercoledì sarà già il momento di tornare in campo per la prima gara secca della stagione: affronteremo in Coppa Italia una Volalto Caserta che sta ingranando sempre più e che è reduce da una prestigiosissima vittoria ottenuta sul campo di Soverato. Sarà una partita difficilissima ma arriveremo pronti e in fiducia per giocarci al meglio le nostre chance».

Mercoledì sera la Delta Informatica Trentino tornerà in campo per ospitare al Sanbàpolis la Volalto Caserta nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie A2 femminile (ingresso gratuito per tutti).