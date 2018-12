Aaron Russell sarà ospite della settima puntata stagionale di «Trentino Volley in FM - Dj per un giorno» su Radio Dolomiti domani, martedì 11 dicembre 2018, alle ore 11.30. «Trentino Volley in FM – Dj per un giorno», la rubrica settimanale dedicata a Trentino Volley da Radio Dolomiti, nella settima puntata stagionale incontrerà lo schiacciatore statunitense mvp del recente Mondiale per Club.

Aaron Russell indosserà le cuffie negli studi di via Missioni Africane per proporre, assieme ai conduttori Laura Paolazzi e Gabriele Biancardi, le sue considerazioni dopo la vittoria di Ravenna.

I tifosi potranno intervenire e proporre domande o considerazioni attraverso il servizio di sms al numero 348 5140444 e ascoltare in tutto il mondo lo streaming live cliccando www.radiodolomiti.com.