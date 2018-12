Si gioca fra oggi e domenica l’undicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19. Dopo due settimane, i neo Campioni del Mondo dell’Itas Trentino torneranno a disputare una gara di campionato, affrontando il 9 dicembre la trasferta di Ravenna sul campo dell’ambiziosa Consar. Fischio d’inizio programmato per le ore 18 al Pala De André: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel cliccando www.elevensports.it/superlega.

Romagnoli all’assalto dei neo Campioni del Mondo. Solo 2 volte su 14 incroci il Club ravennate ha battuto i gialloblù. Quinti in classifica e reduci dalla festa per i 100 anni del volley locale, gli uomini di Gianluca Graziosi hanno centrato in casa 4 dei 5 successi stagionali e sperano nella flessione degli ospiti, quarti con 1 gara in meno, reduci dal dominio al Mondiale e in CEV Cup. Nella possibile gara n. 100 di Cavuto in Serie A, Van Garderen sfida il suo passato.