Una Delta Informatica Trentino in salute e reduce dalle prestigiose affermazioni nei big match con Sassuolo e San Giovanni in Marignano farà visita pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 17 al Palasport Bellina) alla Sigel Marsala, formazione siciliana che attualmente chiude la graduatoria del girone B di serie A2 femminile a quota 5 punti. Una trasferta, indipendentemente dalle posizioni di classifica occupate dalle due squadre, che Trento dovrà affrontare con grande umiltà ed attenzione, cercando di focalizzare l'attenzione sul proprio gioco con l'obiettivo di confermarsi sugli standard mostrati nelle ultime due apparizioni. Per le gialloblù, attualmente salite al secondo posto solitario in classifica, si aprirà tra l'altro una settimana particolarmente fitta e densa di appuntamenti ravvicinati. Dopo la lunga e logisticamente impegnativa trasferta in Sicilia, infatti, Fondriest e compagne torneranno in campo già mercoledì sera al Sanbàpolis per sfidare la Volalto Caserta nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di A2, mentre prossimo le gialloblù saranno di scena a Ravenna nell'anticipo della terza giornata di ritorno di campionato.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO.

In una fase della stagione particolarmente concitata ed importante, la situazione infortuni sorride a Trento, considerato che l'intera rosa in settimana si è allenata regolarmente agli ordini dello staff tecnico gialloblù.«Stiamo attraversando un momento di forma positivo e siamo determinati a proseguire su questa strada – spiega Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – Siamo però consapevoli che la trasferta di Marsala, per diversi motivi, sarà tutt'altro che agevole: affronteremo infatti una squadra che in casa ha mostrato di poter infastidire qualunque avversaria e che in questa fase della stagione è particolarmente affamata di punti per risalire la classifica. Entreremo tra l'altro in una settimana molto intensa, visto che torneremo solamente lunedì pomeriggio da Marsala e dovermo immediatamente metterci al lavoro per preparare la sfida di Coppa Italia con Caserta e la successiva trasferta di Ravenna».

QUI SIGEL MARSALA.

Retrocesso al termine della stagione scorsa, il Marsala Volley è stato ripescato in estate nella seconda serie nazionale, guadagnandosi così l'occasione di partecipare per il secondo anno consecutivo alla seconda serie nazionale. In estate una vera e propria rivoluzione per quanto concerne staff tecnico e parco giocatrici, totalmente rinnovato rispetto alla passata stagione con ben dodici volti nuovi giunti in Sicilia durante la sessione di mercato estiva: la panchina è stata affidata a Leonardo Barbieri, mentre gli arrivi più significativi sono quelli delle laterali Veronica Angeloni, lo scorso anno a Pesaro in A1, e della polacca Brzezinska, assente nella gara d'andata per infortunio. Tra gli acquisti anche la centrale Gabrieli, alcuni anni fa in forza al Neruda Bolzano. In settimana, dopo la sconfitta di Montecchio la società siciliana ha ufficializzato la separazione con il primo allenatore Leonardo Barbieri, affidando la guida tecnica della squadra al suo vice Fabio Aiuto.

I PROBABILI SESTETTI.

Con l'organico al gran completo il sestetto di partenza gialloblù ricalcherà quello visto all'opera nelle ultime uscite stagionali, ovvero Moncada al palleggio, Baldi opposto, McClendon e Fiesoli laterali, Fondriest e Furlan al centro e Moro libero. Fabio Aiuto, orfano dell'infortunata Tatjana Fucka, dovrebbe affidarsi invece ad Avenia in regia, Taborelli opposto, Angeloni e Brzezinska in posto-4, Gabrieli e Cosi al centro e Ameri libero.

CURIOSITÀ.

Sono tre i precedenti ufficiali tra Trento e Marsala, due riferiti alla regular season dello scorso campionato ed uno, quello più recente, al match d'andata disputato al Sanbàpolis. Tutti e tre i precedenti si sono conclusi con un successo trentino.

COPPA ITALIA DI SERIE A2.

Mercoledì 12 alle 20.30 la Delta Informatica Trentino ospiterà al Sanbàpolis la Volalto Caserta per la gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia di serie A2 femminile. Per l'occasione la società del presidente Postal ha scelto di fare un gradito regalo di anticipato ai propri tifosi: l'accesso agli spalti di Sanbàpolis sarà infatti gratuito.