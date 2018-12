La Coppa del Mondo per Club di volley torna a casa. Mercoledì 12 dicembre alle ore 20.30, in occasione del recupero del decimo turno di Superlega contro la Revivre Axopower Milano, il trofeo simbolo della vittoria del Mondiale per Club 2018 farà ritorno alla BLM Group Arena, fra i tifosi di Trentino Volley.

A consegnarlo simbolicamente al pubblico gialloblù, che l’ha atteso sei anni, sarà la stessa Itas Trentino al gran completo: poco prima del fischio d’inizio, tutti i protagonisti (giocatori e staff) della splendida cavalcata iridata in Polonia effettueranno un giro di campo con l’ultimo dei diciassette trofei vinti dal Club gialloblù prima di metterlo a disposizione dei supporter per selfie e foto ricordo di rito. Un motivo in più per non mancare l’appuntamento. I biglietti possono essere acquistati presso la sede di Trentino Volley (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18) o direttamente online cliccando www.vivaticket.it/ita/event/itas-trentino-milano/123199.