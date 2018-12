La Coppa del Mondo per Club torna a casa. Mercoledì 12 dicembre alle ore 20.30, in occasione del recupero del decimo turno di SuperLega Credem Banca 2018/19 contro la Revivre Axopower Milano, il trofeo simbolo della vittoria del Mondiale per Club 2018 farà ritorno alla BLM Group Arena, fra i tifosi di Trentino Volley.

A consegnarlo simbolicamente al pubblico gialloblù, che l’ha atteso sei anni, sarà la stessa Itas Trentino al gran completo: poco prima del fischio d’inizio, tutti i protagonisti (giocatori e staff) della splendida cavalcata iridata in Polonia effettueranno un giro di campo con l’ultimo dei diciassette trofei vinti dal Club gialloblù prima di metterlo a disposizione dei supporter per selfie e foto ricordo di rito.