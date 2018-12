Lo splendido successo iridato che Trentino Volley ha ottenuto domenica sera a Czestochowa non è passato inosservato fra le istituzioni locali. Poco dopo mezzogiorno, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Geremia di Trento, l’Amministrazione Comunale ha infatti voluto riservare un momento ufficiale di festeggiamento alla Società gialloblù, consegnando un targa ricordo di ringraziamento per l’ennesimo risultato che porta la Città del Concilio alla ribalta internazionale.

«Questa è una delle vittorie più belle – ha spiegato il Sindaco di Trento Alessandro Andreatta - . Ho vissuto con intensità anche le precedenti, ma quella colta in Polonia veniva dopo qualche anno di digiuno e Trentino Volley ci aveva abituato troppo bene. La Società ha continuato a lavorare con entusiasmo e dedizione, qualità che si sono percepite seguendo le partite anche in televisione. A nome della Città voglio ringraziare la squadra perché ha portato per l’ennesima volta il nome di Trento in tutto il mondo, da vera ambasciatrice della nostra terra».

«E’ stata una grandissima emozione che ha dato lustro a tutto il Trentino – ha aggiunto l’Assessore al Turismo e allo Sport della Provincia di Trento Roberto Failoni - . Come amministrazione saremo ancora al fianco di Trentino Volley per prossimi anni, garantendo alla Società tranquillità e la possibilità di diventare sempre più competitivi. Mercoledì 12 dicembre, in occasione della partita interna con Milano, la Giunta Provinciale sarà presente alla BLM Group Arena per festeggiare il titolo iridato».

«E’ stato una vittoria imprevista ed imprevedibile ma noi un pochino ci abbiamo sempre creduto – ha rivelato il Presidente Diego Mosna - . A maggior ragione questa è una affermazione del gruppo e della qualità, da ascrivere a persone straordinarie come i nostri atleti e come tutti coloro che compongono il nostro staff societario, tecnico e medico. Lavorano tuti i giorni affinché questi sogni si realizzino. Li chiamo sogni ma in realtà sono frutto della professionalità e dedizione di ognuno. In una giornata di festa come questa mi piace ricordare che Trentino Volley è particolarmente impegnata nel sociale: mercoledì 12 dicembre, ad esempio, vivremo alla BLM Group Arena una giornata speciale in cui dalle 18.30 nel piazzale antistante all’impiantola Cooperativa Irifor avrà la possibilità di far effettuare uno screening visivo gratuito a tutti coloro che lo richiederanno».