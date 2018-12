Dopo oltre due settimane di attesa, i Campioni del Mondo tornano a disputare una partita ufficiale di fronte al proprio pubblico.

Domani, giovedì 6 dicembre alla BLM Group Arena la Trentino Itas affronterà gli svizzeri del Lausanne UC nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di 2019 CEV Cup, la seconda competizione continentale per club in ordine di importanza. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30, con diretta su Radio Dolomiti.

Per proseguire la propria corsa europea, continuando così ad ambire ad un altro risultato internazionale di prestigio, la formazione gialloblù deve necessariamente vincere due set. Grazie al promettente successo per 3-0 dell’andata, tanto basterebbe alla squadra di casa per staccare la qualificazione al turno successivo. Al di là di tutto e senza dimenticare le insidie che una partita da dentro o fuori come questa può sempre presentare, la Trentino Itas ed il suo allenatore Angelo Lorenzetti vogliono la vittoria per conservare l’imbattibilità casalinga stagionale (sin qui quattro vittorie su quattro incontri giocati) e riprendere contatto con i propri tifosi nel miglior modo possibile.