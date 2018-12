A meno di ventiquattrore di distanza dalla finale vinta per 3-1 a Czestochowa sulla Cucine Lube Civitanova, la Trentino Diatecx neo Campione del Mondo di volley ha fatto rientro a Trento. Il ritorno in città dopo oltre dieci giorni di assenza è stato assolutamente trionfale per Giannelli e compagni, accolti nel piazzale della BLM Group Arena stasera da oltre centocinquanta tifosi che non hanno voluto attendere la serata di giovedì (quando i gialloblù disputeranno in casa il ritorno dei sedicesimi di Coppa Cev contro il Losanna) per salutare e ringraziare i propri beniamini.

Fra i più applauditi il capitano Simone Giannelli e l’allenatore Angelo Lorenzetti, scesi dal pullman per primi ed insieme, portando fra le mani la Coppa del Mondo 2018 che, a partire da martedì mattina, farà bella mostra nella bacheca societaria della sede di via Trener.

La squadra godrà ora di un giorno e mezzo di riposo e riprenderà quindi gli allenamenti solo nel pomeriggio di mercoledì, momento in cui lo staff tecnico e medico valuterà le condizioni dell’intera rosa dopo il tour de force delle ultime due settimane con una sessione di pesi e tecnica.