Il girone di ritorno della serie A2 di volley della Delta Informatica Trentino si aprirà con il botto. pomeriggio (fischio d'inizio alle 17) al Sanbàpolis le gialloblù saranno infatti protagoniste della sfida d'alta classifica con l'Omag San Giovanni in Marignano, seconda forza del campionato. Le riminesi distano una sola lunghezza dalla capolista Perugia, mentre Trento, dopo il perentorio successo ottenuto in trasferta a Sassuolo, occupa la quarta posizione a quota 15 punti, due in meno rispetto al tandem formato da Sassuolo e San Giovanni in Marignano.

In casa gialloblù sono numerosi i motivi per provare a centrare un'altra vittoria prestigiosa: in primis perché un successo permetterebbe a Moncada e compagne di avvicinarsi al podio, poi per riscattare la netta sconfitta incassata in Romagna nella gara d'andata contro quella che a tutti gli effettivi negli ultimi anni si è rivelata la bestia nera delle gialloblù, come testimoniano i 7 successi a 2 ottenuti dalle riminesi negli incroci ufficiali tra le due squadre.