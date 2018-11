La Diatecx procede spedita il suo cammino al Mondiale per club.



Già qualificati per le semifinali di sabato con un turno di anticipo, i trentini hanno battuto in tre set i padroni di casa del Resovia (24-26; 23-25; 20-25).



Il successo di oggi consegna alla Diatec il primo posto nella Pool B ed evita il derby tutto italiano con la Lube Civitanova, che ha a sua volta battuto i russi del Novy Urengoy.



Saranno proprio questi ultimi gli avversari della Diatecx in semifinale.