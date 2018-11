Nella terza partita del Mondiale per Club di volley, domani, si stabiliranno gli accoppiamenti della semifinale: per Trento, già qualificata, l’alternativa è tra la Lube Civitanova e i russi del Fakei Novy Urengoy (entramei promosse dal Girone A). Stasera con tutta probabilità si aggiungerà la quarta semifinalista, proveniente dal Girone B: è in programma infatti la partita tra Asseco Resovia e Khatam Ardakan.

La Trentino Volley si è qualificata alle semifinali oggi, alla Hala Podpromie di Rzeszow, grazie alla vittoria sui brasiliani del Sada Cruzeiro per 3-1 (17-25, 28-26, 25-23, 27-25). Per i trentini si tratta del secondo successo nella rassegna iridata polacca dopo il 3-0 sul Khatam Ardakan.